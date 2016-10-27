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تأجيل محاكمة مستشار وزير المالية الأسبق وآخرين بـ«اللجان النوعية» لـ30 نوفمبر

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تأجيل محاكمة مستشار وزير المالية الأسبق وآخرين بـ«اللجان النوعية» لـ30 نوفمبر تأجيل محاكمة مستشار وزير المالية الأسبق وآخرين بـ«اللجان النوعية» لـ30 نوفمبر

تعبيرية

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار سعيد الصياد، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة 21 متهمًا، من بينهم عبدالله شحاتة، مستشار وزير المالية الأسبق بعهد الرئيس الأسبق محمد مرسي، في قضية “اللجان النوعية بالجيزة”، لجلسة 30 نوفمبر .

وجاء قرار التأجيل، لسماع الشهود، حسبما أفاد مراسلنا..

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ” تأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون بمحافظة الجيزة، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين”.

وتضمنت قائمة الاتهامات “الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وإمداد تلك الجماعة بالأسلحة والذخائر والمفرقعات، والأموال اللازمة لتنفيذ أغراضهم”.

 

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