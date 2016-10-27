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كيم كارداشيان تستأنف برنامجها التلفزيوني بعد توقفه بسبب تعرضها للسرقة

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كيم كارداشيان تستأنف برنامجها التلفزيوني بعد توقفه بسبب تعرضها للسرقة كيم كارداشيان تستأنف برنامجها التلفزيوني بعد توقفه بسبب تعرضها للسرقة

كيم كارديشيان

قالت تلفزيون «إي!» إن نجمة تلفزيون الواقع كيم كادراشيان، استأنفت تصوير حلقات برنامج تلفزيون الواقع «كيبنج آب ويز ذا كارداشيانز» بعد فترة توقف قصيرة أعقبت تعرضها لسطو مسلح في باريس في وقت سابق هذا الشهر.

وذكر متحدث باسم الشبكة في بيان إن إنتاج البرنامج استؤنف بالكامل وإن كارداشيان تقوم بالتصوير مع أسرتها، ولم تتوفر تفاصيل بشأن محور أحدث موسم للبرنامج.

ولم يرد متحدث باسم كارداشيان على طلب للتعقيب.

وشوهدت كارداشيان (35 عاما) في حفل موسيقي لزوجها كاني وست يوم الثلاثاء في لوس انجليس وفق ما ذكرته «إي! أونلاين» و «إم.تي.في».

وتوقف تصوير البرنامج -الذي يعرض تفاصيل حياة عائلة كارداشيان- بعد أن تعرضت لحادث سطو مسلح وسرقة مجوهرات قيمتها عشرة ملايين دولار داخل مقر إقامتها في باريس في الثالث من أكتوبر.

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