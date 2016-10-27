«النقض» ترفض طعن النيابة العامة على براءة وزير البترول الأسبق

قررت محكمة النقض برئاسة المستشار محمد رضا، اليوم الخميس، رفض الطعن المُقدم من النيابة العامة على براءة وزير البترول الأسبق سامح أمين فهمي، و6 آخرين في اتهامهم بإهدار المال العام والتربح، حسبما أفاد مراسلنا.

وكان المستشار الراحل هشام بركات، النائب العام، قرر الطعن أمام محكمة النقض، على الحكم الصادر مؤخرًا من محكمة جنايات القاهرة، ببراءة المهندس سامح فهمي، وزير البترول الأسبق، و6 متهمين آخرين من قيادات قطاع البترول، وذلك في إعادة محاكمتهم بقضية اتهامهم بإهدار المال العام والإضرار العمد به، والتربح للنفس وللغير في قضية تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة.

يُذكر أن النائب العام كلف نيابة الأموال العامة العُليا برئاسة المستشار أحمد البحراوي، المحامي العام الأول للنيابة، بفحص أسباب الحكم الصادر من الجنايات ببراءة جميع المتهمين في إعادة محاكمتهم بالقضية.

وانتهت النيابة من فحص الحكم، وتم عرض الأمر على النائب العام، الذي وافق على الطعن بالنقض على الحكم.