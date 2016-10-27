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هبة الجارحي خليفة «أبو عوف» في «اللمة الحلوة» على «المحور»

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هبة الجارحي خليفة «أبو عوف» في «اللمة الحلوة» على «المحور» هبة الجارحي خليفة «أبو عوف» في «اللمة الحلوة» على «المحور»

الإعلامية هبة الجارحي

كتبت – إنجي لطفي

أكدت مصادر لوكالة ONA، تعاقد قناة المحور مع الإعلامية هبة الجارحي على تقديم برنامج “اللمة الحلوة”.

ومن المقرر أن تشارك الإعلامية مها عثمان، وخبيرة الأبراج رانيا حمودة، “الجارحي” في تقديم البرنامج، والمقرر انطلاقه خلال أيام في ثوب جديد.

يذكر أن لفنانة مها أبو عوف والشيف نورهان ميشيل، كانا يقدمان البرنامج إلا أن القناة تحضر لبرنامج جديد لأبو عوف.

يأتي ذلك في إطار خطة تطوير كبيرة تشهدها القناة تحت إشراف الدكتور حسن راتب، الذي يقدم دعمًا كبيرًا للشاشة، ويقود تطويرها في إطار استعدادات القناة للاحتفال بـ 15 سنة على إنشائها باعتبارها أكبر وأقدم قناة فضائية مصرية.

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