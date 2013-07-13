الحلقة الرابعة من "نيران صديقة": القبض على الأصدقاء الستة بتهمة قتل رنا

كتب : سارة محمد منذ 39 دقيقة

تبدأ أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل "نيران صديقة"، بالقبض على الأصدقاء الستة بتهمة قتل رنا، ويأمر الضابط لؤي عثمان، الذي تربطه بهم سابق معرفة، بحبسهم على ذمة القضية، لليوم التالي، ويرفض إخلاء سبيلهم.

ويظهر أمجد، الذي يجسد دور ابن الفنانة منة شلبي، وهو يحمل كتاب الدم ليعيد قراءة ماضي الأصدقاء، ليعرف من الكتاب أن سمرة "سلوى خطاب"، والتي تجسد دور والدة منه شلبي في المسلسل، كانت تعمل "قوادة"، وعلمت كندة علوش بذلك، فطلبت منها منة شلبي ألا تفضحها، حتى تستطيع الزواج من رأفت.

مسلسل "نيران صديقة" بطولة منة شلبي، عمرو يوسف، رانيا يوسف، كندة علوش، ظافر العابدين، صبري فواز، سلوى خطاب، محمد شاهين، باسل الخياط، محمد ممدوح، وإخراج خالد مرعي، وتأليف محمد أمين راضي.