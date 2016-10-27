إصابة إرهابي والقبض على 6 آخرين وضبط كميات كبيرة من الألغام والعبوات الناسفة بسيناء

تمكنت قوات إنفاذ القانون من ضبط كميات كبيرة من الألغام والعبوات الناسفة المعدة للتفجير قبل وصولها إلى التكفيريين في سيناء.

وأعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة العميد محمد سمير، اليوم الخميس، أن القوات المسلحة مدعومة بعناصر من الشرطة المدنية، واصلت جهودها فى استكمال العملية الشاملة ” حق الشهيد ” لفرض السيطرة الأمنية الكاملة على القرى والمدن فى محيط مناطق مكافحة النشاط الإرهابى بالعريش ورفح والشيخ زويد، والقبض على عدد من المطلوبين جنائياً والمشتبه فى تورطهم فى العمليات الإجرامية ضد عناصر إنفاذ القانون تم تسليمهم إلى الأجهزة الامنية لفحص موقفهم الأمني.

وقال المتحدث العسكري، في بيان له منذ قليل، على صفحته الرسمية بـ”فيسبوك” : “تمكنت القوات المشاركة من اكتشاف مخزن عثر بداخله على كميات كبيرة من المواد المخدرة والعبوات الناسفة بدائية الصنع والمفجرات ودوائر النسف والتدمير والمواد الكيميائية التى تدخل فى صناعة العبوات شديدة الإنفجار ، وتدمير العديد من العبوات الناسفة المعدة للتفجير والتى تم زراعتها لإستهداف القوات على محاور التحرك خلال المداهمات، واكتشاف وتدمير فتحة نفق وعدد من الخنادق التى تستخدمها العناصر الإرهابية كملاجئ للهروب من القوات، يأتي ذلك مع الإستمرار فى فرض حصار بحرى على امتداد الشريط الساحلى بمناطق مكافحة النشاط الإرهابى لمنع وصول الإمدادات والدعم اللوجستى للعناصر الإرهابية المحاصرة فى سيناء “.

> وأضاف البيان : “فيما تمكنت قوات إنقاذ القانون بنطاق الجيش الثالث من ضبط (13) صندوق عثر بداخلها على (80) لغم مضاد للدبابات، و(15) إسطوانة لمادة بروميد المثيل والتى تستخدم فى صناعة العبوات الناسفة شديدة الإنفجار ، وذلك قبل تهريبها إلى العناصر التكفيرية عبر الدروب والطرق الصحراوية التى تربط مناطق وسط وشمال سيناء” .

> وتابع: “ونفذت القوات حملة لمداهمة وتمشيط المناطق الجبلية بوسط سيناء ونجحت فى ضبط مجموعة من العناصر الإجرامية بعد مطاردة وتبادل لإطلاق النيران مع القوات أسفرت عن إصابة أحدهم والقبض على (4) أخرين وتدمير سيارة دفع رباعى تستخدمها العناصر الإرهابية ، كما ألقت القوات القبض على إثنان من المشتبه بهم وضبط دراجة نارية تستخدم فى مراقبة الإرتكازات الأمنية وأعمال القوات ، وقد تم إحالة المضبوطات والمقبوض عليهم إلى الجهات المختصة لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية “.

> وفى سياق متصل وإنطلاقاً من دور مصر الداعم للأشقاء الفلسطينيين وتيسيراً على أبناء قطاع غزة ، باشرت عناصر حرس الحدود بالتنسيق مع الأجهزة والسلطات المختصة عملية عبور (3) آلاف و(325) عربة مختلفة الأنواع محملة بالبضائع من منفذ كرم أبو سالم ، بإعتباره المنفذ الشرعى لدخول البضائع إلى قطاع غزة.