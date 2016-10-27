بعد أكثر من عام..الاثنين إقلاع أول رحله طيران ألمانية إلى شرم الشيخ

تقلع يوم الاثنين القادم أول رحله طيران تابعه لشركه (اير جيرمانيا) الألمانية من مطار ميونخ متوجهة إلى مطار شرم الشيخ وعلى متنها حوالى 150 سائحا المانيا..و ذلك فى إطار استئناف رحلات الطيران العارض من ألمانيا إلى مصر وتشمل رحلتين اسبوعيا من مدينتى ميونخ ودسيلدورف .

وقال السفير الدكتور بدر عبد العاطى سفير مصر لدى ألمانيا فى تصريحات خاصه إن هذه تعد الرحلة الأولى المباشرة التى تسيرها شركة طيران ألمانية إلى شرم الشيخ منذ أكثر من عام وتأتى بعد ثلاثة أسابيع من تسيير أول رحلة طيران مباشرة تابعة لشركة طيران مصرية خاصة من ألمانيا إلى شرم الشيخ..و هو ما يعكس تنامى الطلب الداخلى من المانيا على المقصد السياحى المصرى فى موسم الشتاء .

وارجع السفير المصرى ذلك إلى تضافر جهود السفاره المصريه فى برلين بالتنسيق مع الوزارات والجهات المصرية المعنية بما فيها المكتب السياحى فى المانيا ومحافظة جنوب سيناء ووزارة السياحه ووزارة الطيران المدنى والقطاع الخاص السياحى المصرى.

وثمن عبد العاطى التعاون الذى تبديه الحكومة الفيدرالية الألمانية منوهاً بلقائه أمس مع وزير الدولة الالمانى الفيدرالى للطيران المدنى اودن فالد والذى منحت وزارته الترخيص اللازم لشركه (اير جيرمانيا) بالطيران إلى شرم الشيخ، فضلاً عن اللقاء الهام الذى تم مع وزيرة الدولة للسياحة الألمانية .

واعرب السفير المصرى عن تفاؤله بتدرج عوده السياحه الالمانيه إلى سابق عهدها.. مشيرا إلى تنوع المقصد السياحى المصرى والذى يشجع على تسيير الرحلات إلى مرسى علم والغردقه والان أيضا شرم الشيخ .

تجدر الاشاره إلى أن السائحين الالمان يمثلون اكبر تعداد سائحين يزورون مصر خلال العام الجارى حيث تخطى تعداد السائحين الالمان حتى منتصف العام الحالى ٢٠١٦ ما قد يصل إلى نصف مليون سائح المانى فيما بلغ تعداد السائحين الالمان الوافدين على مصر خلال العام المنصرم ٢٠١٥ ما يربو على المليون سائح .

تجدر الاشارة إلى أن هناك توقعات كبيرة بموسم شتاء قوى للسياحه الالمانيه إلى مصر بواقع ١٠١ رحله اسبوعيا.. وفى هذا الاطار افادت صحيفة (السياحة الآن) الألمانية أن الطيران العارض سيستأنف رحلاته إلى مدينة شرم الشيخ عبر طيران (إير كايرو) المصرية اعتبارا من بداية موسم الشتاء القادم على طائرات بوينج (٧٣٧ -٨٠٠)..وإن الرحلة الواحدة سوف تقل ١٨٩ سائحا ألمانيا، مبينة أن الرحلات سوف تنظم من خلال شركة السياحة الألمانية (FTI) عبر مطارات ليبزج وفرانكفورت ودسلدورف وميونخ وأنها سوف تستمر حتى أكتوبر ٢٠١٧ .