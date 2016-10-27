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ضبط أمينى شرطة بمصر الجديدة حصلا على رشوة من تاجر لضبط المتهمين بسرقته

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ضبط أمينى شرطة بمصر الجديدة حصلا على رشوة من تاجر لضبط المتهمين بسرقته ضبط أمينى شرطة بمصر الجديدة حصلا على رشوة من تاجر لضبط المتهمين بسرقته

> كتب كريم صبحى

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على أمينى شرطة بقسم الجديدة، استوليا على ألف جنيه من تاجر حضر لتحرير محضر عن تعرضه للسرقة مقابل مساعدته فى ضبط المتهمين.


> وأمرت نيابة مصر الجديدة، برئاسة المستشار أحمد يوسف، وبإشراف المستشار إبراهيم صالح المحامى العام لنيابات شرق القاهرة، بحجز أمينى شرطة على ذمة التحريات.


> وكشفت تحقيقات النيابة، أن تاجر حضر إلى ديوان قسم شرطة مصر الجديدة لتحرير محضر عن تعرضه لسرقة ساعة يد ثمنها 60 ألف جنيه، وأثناء وجوده بديوان القسم أوهماه أمينا شرطة يعملان بالقسم بقدرتهما على ضبط المتهمين بسرقته ومساعدته فى إعادة ساعته المفقودة مقابل حصولهما على ألف جنيه.


> وتمكن ضابط المباحث بقسم شرطة مصر الجديدة من كشف الواقعة، وتم القبض على المتهمين وإحالتهما للنيابة التى أمرت بحجزهما على ذمة التحريات.


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مصر 365

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