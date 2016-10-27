الرئيس السيسي يوجه التحية للشباب المشارك بنموذج محاكاة الدولة المصرية

حضر الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الخميس، نموذج محاكاة متكامل للدولة المصرية، فى إطار فعاليات اليوم الثالث للمؤتمر الوطنى للشباب فى شرم الشيخ، والتى قام خلالها عناصر البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب بمحاكاة بعض وزارات الحكومة مع عرض تصور لسُبل تعاملها مع مختلف الموضوعات والأزمات، بحضور الوزراء الذين قدموا تقييمهم لأداء الشباب.

ووجه الرئيس خلال الجلسة، التحية للشباب الذين شاركوا فى نموذج محاكاة الدولة المصرية، مشيداً بفكرة عقد النماذج السياسية وأنشطة المحاكاة بالنظر إلى ما تُساهم به فى إعداد الكوادر المصرية الشابة وتأهيلهم للقيادة.

وأكد الرئيس على أهمية وضع الآليات اللازمة لاختيار الشباب المتميزين وإعدادهم وتأهيلهم من أجل الاستفادة من قدراتهم فى مختلف مؤسسات الدولة، بما سيمكن مصر من التسلح بجهود أبنائها وشبابها والتغلب على جميع التحديات.

وقال الرئيس، إن عرض فكرة محاكاة الدولة المصرية فى حد ذاته يعد تطورًا يعكس رسوخ قيم المشاركة والتفاعل وعدم الاستئثار بالسلطة، معربًا عن تطلعه لمواصلة جهود إعداد الشباب والكوادر المصرية، ومتابعة توصيات المؤتمر الوطنى للشباب من أجل الاستمرار فى جهود تمكين شباب مصر وتعزيز مساهمتهم فى مسيرة التنمية.