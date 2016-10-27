وزير الصحة يصدر قواعد جديدة لترقية أعضاء المهن الطبية

أصدر الدكتور أحمد عمادالدين راضى وزير الصحة والسكان قرارا بالقواعد التنفيذية لترقية أعضاء المهن الطبية ، فى إطار الإرتقاء بمستوى الاطباء العلمى والمهنى والحرص على التدريب الطبى المستمر وتطبيقا للقرار الوزارى لقواعد الترقيات.

وأوضح الدكتور هشام عطا ، مساعد الوزير للتنمية البشرية والتدريب ، فى بيان صحفى اليوم الخميس ، أن القواعد تتضمن اعتبار الدورات التدريبية والمؤتمرات التى تحدد من قبل قطاع الموارد البشرية والتدريب بوزارة الصحة أحد العناصر الملزمة لترقية أعضاء المهن الطبية ، على أن يتم تطبيق هذه القواعد إعتبارا من ابريل من العام القادم.

ومن جانبه أوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان ، أن الدورات تشمل المنظمة من قبل قطاع التدريب بالوزارة ، والدورات المنظمة فى المعهد القومى للتدريب للوزارة ، والدورات المنعقدة فى الجامعات المصرية ، والدورات التى تتم تحت اشراف الجمعيات العلمية أو الدولية ، بالإضافة الى الدبلومات الخاصة بمكافحة العدوى والجودة والادارة من الجامعات المصرية أو الدولية.

وأضاف مجاهد ، بأنه يلتزم على المتقدمين للترقية بتسجيل بيانتهم فى النموذج الإلكترونى التابع لقطاع التدريب والموارد البشرية على أن تحدث البيانات سنويا ، كما يلتزم جميع أعضاء المهن الطبية التابعين للوزارة بتقديم إقرار تدريب معتمد من مديرية الصحة التابع لها ضمن الأوراق المقدمة للترقية.