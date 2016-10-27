سلطات المطار تسمح لراكبة ألمانية بالسفر بسلاحين قديمين بعد ثبوت عدم أثريتهما

سمحت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولي، الخميس، بسفر راكبة ألمانية إلى بلدها، وبحوزتها سلاحين قديمين عبارة عن فردين “زينة”، وذلك بعد ثبوت عدم أثريتهما .

صرحت مصادر أمنية بالمطار، في تصريحات لـ”أونا”، أنه أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب رحلة مصر للطيران رقم 785، والمتجهة إلى فرانكفورت بألمانيا، اشتبه رجال الأمن في الراكبة، وبتفتيش حقائبها تم العثور على سلاحين “فردين” قديمين يستخدمان بغرض الديكور، وتم استدعاء خبراء من وحدة المضبوطات الأثرية، والذين أكدوا عدم أثريتهما .

وأمر اللواء فهمي مجاهد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن مطار القاهرة، بوضع السلاحين داخل حقيبة الراكبة التي ستشحن على الطائرة، والسماح لها بالسفر .