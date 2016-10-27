القبض على عاطل انتحل صفة رجل شرطة وقام بمجموعة سرقات بالمقطم

ألقت شرطة المقطم القبض على عاطل انتحل شخصية ضابط شرطة واستولى على هواتف محمولة ومشغولات فضية من شقة طالب.

تبلغ لقسم شرطة المقطم من المدعو / محمد محمد محمد إمام سن 42 موظف بالنادي الأهلي ومقيم 4 مساكن البترول ـ دائرة القسم 00 بأنه حال سير نجله / محمود سن 13 طالب ومقيم بذات العنوان ـ بشارع 9 عمارات النصر ـ دائرة القسم فوجئ بشخص مجهول ” أدلي بأوصافه التقريبية ” انتحل صفة فرد شرطة وأوهمه بأنه ووالده مشتبه فيهما في إحدى قضايا القتل واصطحبه لمحل إقامة المبلغ وقام بتفتيش الشقة واستولى على ( عدد 3 هواتف محمولة ، عدد 2 خاتم فضة ) وفر هاربا .

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وبعرض صور المتهمين من ذوى السوابق المعرف عنهم ارتكاب مثل تلك الحوادث والمفرج عنهم حديثا تعرف نجل المبلغ على أحدهم وتبين أنه يدعى / أسامة عبد الودود سيد محمد سن 32 عاطل ومقيم 4 عمارات البترول ـ دائرة القسم والسابق اتهامه في عدد 3 قضايا أخرهم 13769 لسنة 2005م الخليفة ” سرقة بالإكراه ” واتهمه بارتكاب الواقعة .

عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط مباحث القسم من ضبطه وبحوزته المسروقات المستولي عليها بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة علي النحو المشار إليه

> بعرضه علي المجني عليه تعرف عليه واتهمه بالسرقة .

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق وجاري تطوير مناقشته عما ارتكبه من حوادث أخري.