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الحلقة الرابعة من "فرح ليلى": إصابة والد ليلى بأزمة قلبية

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الحلقة الرابعة من "فرح ليلى": إصابة والد ليلى بأزمة قلبية الحلقة الرابعة من "فرح ليلى": إصابة والد ليلى بأزمة قلبية

كتب : سهيلة حامد منذ 30 دقيقة

في الحلقة الرابعة من مسلسل "فرح ليلى"، بدأت العلاقة تتوطد شيئا فشيئا بين ليلى وأدهم، وذلك بعد قيامه باستئجار شقة، في الطابق العلوي من منزلها.

تعرض عم حسن، والد ليلى، لأزمة قلبية بعد شجارها مع جارهم فتحي، وانفعال الأب، ما أدى لإصابته بالأزمة، وساعدها أدهم لنقله إلى أقرب مستشفى.

على صعيد آخر، تشعر دعاء طعيمة بحزن شديد بعد علمها بعدم الإنجاب من زوجها شريف باهر، الذي خفف عنها مؤكدًا لها تمسكه بها.

مسلسل "فرح ليلى" بطولة ليلى علوي، فراس سعيد، عبدالرحمن أبوزهرة ونادية خيري، ومن تأليف عمرو الدالي، وإخراج خالد الحجر.

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