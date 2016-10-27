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تعرف على مواعيد تدريبات الأهلي قبل لقاء الاتحاد

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تعرف على مواعيد تدريبات الأهلي قبل لقاء الاتحاد تعرف على مواعيد تدريبات الأهلي قبل لقاء الاتحاد

الأهلي

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته في التاسعة والنصف صباح غد الجمعة، استعدادًا لمواجهة فريق الاتحاد السكندري يوم الأحد المقبل، ضمن الجولة السابعة بمسابقة الدوري الممتاز.
> وكان الفريق استأنف تدريباته صباح اليوم، بعد إنتهاء الراحة التي حصل عليها اللاعبين أمس الأربعاء، عقب خوض مواجهة بتروجت بالجولة الثالثة من الدوري.
> ومن المقرر أن يؤدي الفريق تدريبه الأخير في الرابعة من عصر السبت وينتظم بعده اللاعبون في معسكر مغلق ليلة المباراة.

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