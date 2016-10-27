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مشيرة خطاب تختتم زيارتها إلى باريس للترويج لحملة ترشحها لمنصب «اليونسكو»

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مشيرة خطاب تختتم زيارتها إلى باريس للترويج لحملة ترشحها لمنصب «اليونسكو» مشيرة خطاب تختتم زيارتها إلى باريس للترويج لحملة ترشحها لمنصب «اليونسكو»

مشيرة خطاب

عادت السفيرة مشيرة خطاب، مرشحة لمنصب مدير عام اليونسكو، إلى القاهرة الخميس، بعد زيارة للعاصمة الفرنسية.

 وأوضح السفير نهاد عبد اللطيف، مدير الحملة، في تصريحات صحفية اليوم، أن “خطاب” التقت على هامش أعمال المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو بعدد كبير من سفراء ومندوبي الدول الأعضاء بالمنظمة، والذين سيتولوا عملية التصويت على اختيار المدير العام القادم للمنظمة أكتوبر 2017، بالإضافة إلى رئيس المجلس التنفيذي.

وحرصت خطاب خلال الزيارة على مقابلة المسئولين الفرنسيين ذوي الصلة، حيث التقت بكل من وزيرة التعليم وزيرة الثقافة،  بالإضافة إلى رئيس الجمعية الوطنية وعدد كبير من أعضاء البرلمان الفرنسي بغرفتيه.

وكان هناك تقدير كبير لمصر ودورها الحضاري والثقافي وترحيب ملموس للمرشحة المصرية التي أشاد من التقت بهم بخبراتها المتنوعة وسيرتها الذاتية الثرية والتي كللت بإنجازات حقيقية على أرض الواقع، بما يدلل على قدرتها على إدارة منظمة ذات أهداف طموحة مثل اليونسكو.

هذا وبمناسبة اليوم العالمي للفتاة، تم دعوة وفود الدول الأعضاء باليونسكو إلى جانب عدد من المثقفين الفرنسيين للمشاركة في فاعلية تم تنظيمها لهذا الغرض، استعرضت خلالها السفيرة مشيرة خطاب الجهود التي قامت بها في مجال تعليم البنات.

وأوضح السفير نهاد عبد اللطيف، أن المرشحة المصرية حرصت على الالتقاء بعدد من رؤساء مراكز الأبحاث الفرنسية المؤثرة وقادة الرأي الفرنسيين لاطلاعهم علي رؤيتها التي تعتزم تنفيذها حال انتخابها لهذا المنصب المرموق.

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