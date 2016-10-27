2 يناير.. معسكر المنتخب الوطني استعدادًا لأمم إفريقيا

كشف إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني، عن موعد انطلاق معسكر الفراعنة لبطولة كأس الأمم الإفريقية، والتي تنطلق 14 يناير المقبل في الجابون.

> قال لهيطة، إن كوبراستقر على يوم 2 يناير المقبل موعدًا لانطلاق المعسكر، مشيرًا إلى أنه لم يتحدد مكان معين لاستضافة المعسكر بعد.

> ويُذكر أن اللاعبين المحترفين سينضمون لمعسكر المنتخب يوم 3 يناير المقبل.