كشف إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني، عن موعد انطلاق معسكر الفراعنة لبطولة كأس الأمم الإفريقية، والتي تنطلق 14 يناير المقبل في الجابون.
> قال لهيطة، إن كوبراستقر على يوم 2 يناير المقبل موعدًا لانطلاق المعسكر، مشيرًا إلى أنه لم يتحدد مكان معين لاستضافة المعسكر بعد.
> ويُذكر أن اللاعبين المحترفين سينضمون لمعسكر المنتخب يوم 3 يناير المقبل.
2 يناير.. معسكر المنتخب الوطني استعدادًا لأمم إفريقيا
كشف إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني، عن موعد انطلاق معسكر الفراعنة لبطولة كأس الأمم الإفريقية، والتي تنطلق 14 يناير المقبل في الجابون.