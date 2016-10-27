جونيور أجاي: سعيد بثقة البدري.. وانتظروا المزيد في الفترة المقبلة

أكد النيجيري جونيور أجاي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على سعادته بالمشاركة بشكل أساسي للمرة الأولى خلال مواجهة بتروجت الماضية بالدوري، مشيرا إلى أنه كان يتمنى تحقق الفوز.

> وقال أجاي إنه تلقى إشادة خاصة من الكابتن حسام البدري، المدير الفني للفريق، بعد ظهوره بمستوى جيد خلال المباراة، مضيفا أن هذه الإشادة أسعدته بشكل كبير وتعد حافزا على تقديم المزيد في الفترة المقبلة.

> وأكد اللاعب النيجيري أن الفريق كان يستحق الفوز في مباراة بتروجت، مضيفا أن الفريق أهدر أكثر من فرصة للتسجيل، بالإضافة إلى حالة التوفيق الكبيرة التي كان عليها حارس الفريق المنافس، وأن الحظ عانده خلال الكرة التي سددها وهو على خط المرمى واصطدمت بالحارس وخرجت إلى ركلة ركنية.

> وتمنى أجاي أن يحقق الأهلي الفوز في المباريات المقبلة بمسابقة الدوري، من أجل مواصلة تصدر جدول البطولة وحصدها للموسم الثاني على التوالي.