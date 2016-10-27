الأهلي: معلول جاهز طبيًا للمباريات ويشارك بالمران الجماعي

قال الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن التونسي علي معلول، الظهير الأيسر للفريق، أصبح جاهزا من الناحية الطبية وعاد للمران الجماعي مع الفريق.

> وشدد طبيب الأهلي على أنه لا صحة على الإطلاق لما نُشر بوجود تحذيرات طبية للجهاز الفني بعدم إشراك اللاعب في مباراة الاتحاد السكندري المقبلة، موضحا أن قرار مشاركة اللاعب من عدمها حقا خالصا للجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام البدري.

> وأشار الدكتور خالد محمود، إلى أن الإصابة التي كان يعاني منها معلول بإجهاد في العضلة الضامة شفي منها تماما، وأصبح جاهزا بشكل تام.