أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - النائبة / أنيسة حسونة ... تعلمت من د/ مجدي يعقوب الدقة والإلتزام " المواعيد مقدسة " -
السفيرة عزيزة - النائبة / أنيسة حسونة ... تجربتي مع د/ مجدي يعقوب كانت تجربة ثرية جداً -
قبل موقعة "الأبطال".. أجمل صور مشجعات يوفنتوس وبرشلونة -
إصابة مجند برصاص تكفيريين جنوب العريش -
الجيش العراقي: تنظيم الدولة الإسلامية يسيطر على أقل من سبعة في المئة من العراق -
مجموعة السبع ترفض فرض عقوبات على روسيا بعد "الهجوم الكيمياوي" في سوريا -
السيسى يبحث التعاون بمجالات الغذاء والثروة الحيوانية مع وزير الزراعة الألماني -
تعرف على أهم اختصاصات المجلس الأعلى وهيئتي الصحافة والإعلام" (فيديوجراف) -
السفيرة عزيزة - أنيسة حسونة :الإعلام وظيفته أن يشجع مفاهيم الإستنارة "دعونا نحترم المساحات" -
السفيرة عزيزة - النائبة / أنيسة حسونة ... ماذا قالت لأحفادها عندما سألوها عن التفجير الإرهابي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

الأهلي: معلول جاهز طبيًا للمباريات ويشارك بالمران الجماعي

Google+ Print
الأهلي: معلول جاهز طبيًا للمباريات ويشارك بالمران الجماعي الأهلي: معلول جاهز طبيًا للمباريات ويشارك بالمران الجماعي

علي معلول

قال الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن التونسي علي معلول، الظهير الأيسر للفريق، أصبح جاهزا من الناحية الطبية وعاد للمران الجماعي مع الفريق.
> وشدد طبيب الأهلي على أنه لا صحة على الإطلاق لما نُشر بوجود تحذيرات طبية للجهاز الفني بعدم إشراك اللاعب في مباراة الاتحاد السكندري المقبلة، موضحا أن قرار مشاركة اللاعب من عدمها حقا خالصا للجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام البدري.
> وأشار الدكتور خالد محمود، إلى أن الإصابة التي كان يعاني منها معلول بإجهاد في العضلة الضامة شفي منها تماما، وأصبح جاهزا بشكل تام.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا