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طبيب الأهلي: كدمة أحمد فتحي لن تمنعه من المشاركة أمام الاتحاد

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طبيب الأهلي: كدمة أحمد فتحي لن تمنعه من المشاركة أمام الاتحاد طبيب الأهلي: كدمة أحمد فتحي لن تمنعه من المشاركة أمام الاتحاد

أحمد فتحي

أكد الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الكدمة التي تعرض لها أحمد فتحي، ظهير أيمن الفريق، في الركبة، خلال مواجهة بتروجت الماضية بالدوري، لن تؤثر على مشاركته في لقاء الاتحاد السكندري المقبل.
> وقال طبيب الفريق إن فتحي، شارك في التدريبات الاستشفائية التي خاضها اللاعبين اليوم، موضحا أن اللاعب سيشارك في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي في مران الغد.

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