تحليل عينة المخدرات لسائق قطار العياط وعامل التحويلة "سلبى"

تسلمت نيابة حوادث جنوب الجيزة برئاسة المستشار عبد الحميد الجرف مدير النيابة تقرير تحليل عينة المخدرات لسائق قطار العياط "بطرس.م" و عامل التحويلة "حمدى.ع".

وتبين من التقرير ان التحليل سلبى، وهو ما يعنى عدم تعاطى المتهمين أى مواد مخدرة، وأنهما لم يكونا تحت تأثير المخدرات أثناء وقوع الحادث.

وتنتظر النيابة تقرير اللجنة الفنية المشكلة من هيئة السكة الحديد، لتحديد أسباب وقوع الحادث، حيث تعمل اللجنة على فحص إشارات التحويلة وعداد سرعة القطار لمعرفة الأسباب التى أدت إلى انقلابه وتحديد المسئول عن الحادث، ومن المقرر ان تجرى النيابة محاكاة تصويرية للحادث عقب ورود التقرير.