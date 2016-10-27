ضبط كيلو جرامى حشيش و30 قطعة سلاح نارى وأبيض بالغربية

تمكنت أجهزة الأمن بالغربية من ضبط أسلحة نارية ومواد مخدرة ومتهمين هاربين من أحكام قضائية، كما شنت حملات تموينية فى عدد من المدن والمراكز، ضبطت على أثرها كيلوجرامين من نبات الحشيش المخدر.

كان اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير المباحث الجنائية تلقى إخطار من العميد مسعد أبو سكين رئيس إدارة البحث الجنائى عن ضبط أسلحة نارية ومواد مخدرة ومتهمين هاربين من أحكام قضائية فى حملة مكبرة بمدن المحافظة وقضايا أسلحة نارية، ومنها 3 طبنجات و13 طلقة متنوعة وفى قضايا المواد المخدرة تم ضبط كيلو جرامين حشيـش و238 قرص مخدر و27 قطعة سلاح أبيض وضبط 10 متهمين هاربين من قضايا جنائية ومراقب هارب وتم فحص 12 مسجل جنائى والكشف بتنفيذ الإحكام.

تحررت المحاضر اللازمة لهم والعرض على النيابة العامة.

كما تم ضبط 850 حكم جنائى متنوع، ما بين 3 أحكام جنايات و562 حكم فى جنح الحبس الجزئى والمستأنف، و265 حكم فى الغرامات و20 حكم فى مخالفات وإجمالى المبالغ المتحصلة نتيجة التصالح الفورى 5420 جنيها.

كما شنت مباحث تموين الغربية حملة مكبرة أسفرت عن ضبط كميات من الأرز الشعير ودقيق داخل المخابز غير مقيد بعملية الماكينة الالكترونية بمنظومة الخبز، حيث تم ضبط عبد الهادى. س" 33 سنة تاجر مقيم بقريه منشاة الجنيدى مركز طنطا لقيامه بتجميع كميات كبيرة من الأرز الشعير بقصد حجبه وحبسه عن التداول لرفع أسعاره وتحقيق أرباح طائلة دون وجه حق وبحوزته 20 طن أرز شعير وصفاء م ا 58سنة المديرة المسئولة عن مخبز بلدى ملك ورثة المدعو "عبدالعليم. ا" مقيم بقرية الرجدية مركز طنطا بالتلاعب والاستيلاء على كميات كبيرة من الخبز المنتج بمخبرها وقيامها بتسجيل كميات خبز وهمية وبحوزتـها 36 شيكارة دقيق زنة الشيكارة 50 كيلو جرام بإجمالى 1800 كيلو دقيق وعدم وجود الماكينة الخاصة بالمخبز وجلبت صاحبة المخبز الماكينة من الخارج وتم عمل محاسبة وبإجراء الرصيد الدفترى بالرصيد الفعلى بماكينة المخبز تبين تصرفها فى 321.5 شيكارة دقيق.