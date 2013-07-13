الحلقة الرابعة من مسلسل "توالي الليل" : تفاقم الخلاف بين ناصر وشريفة

كتب : محمد صبري منذ 21 دقيقة

في الحلقة الرابعة من مسلسل "توالي الليل" تطلب بيبي من أمها سعاد، توفير غرفة لوضع ملابسها، فتعطيها سعاد غرفة خليفة، وتنقل أغراضه إلى غرفة على السطح.

تستمر بيبي في وضع الزهور لناصر على سيارته، والتي يظن أنها من شريفة، ولكن زوجته تنفي كونها صاحبة الزهور، وتنشب بينهما مشاجرة تطلب على إثرها شريفة الطلاق، وتقرر ترك المنزل.

يستمر فيصل في مطاردة مريم في الجامعة، ويحاول التقرب منها، ولكنها تستمر في تجاهله.

بينما يثير يوسف الذعر في منزل عمته، بإحضاره كلب إلى المنزل، وينشب شجار بينه وبين ناصر.

مسلسل "توالي الليل" من تأليف جاسم الجطيلي، وإخراج علي العلي، وبطولة سعد الفرج، أسمهان توفيق، حمد العماني، هبة الدري، صمود، حمد أشكناني، عبير الجندي، نور، عبدالله الطراروة وغدير صقر.