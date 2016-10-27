إزالة 61 حالة تعدى على أراضى زراعية ونقل 230 طن قمامة للمقالب بالمنيا

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة بالمنيا، عن رفع وإزالة 57 حالة تعدى على الأرض الزراعية بمساحة فدان و23 قيراطا و13 سهما، خلال إحدى حملات إزالة التعديات التى تنظمها الوحدة المحلية بالتعاون مع قسم الإرشاد الزراعى وحماية الأراضى، وذلك فى إطار الحفاظ على رقعة الأرض الزراعية .

وقال المهندس محمد سيد رئيس مركز ومدينة مغاغة، إن الحملة أسفرت عن إزالة 15 حالة تعدى بحى غرب المدينة بمساحة 14 قيراطا و23 حالة تعدى بقرية شم البحرية بمساحة 18 قيراطا و8 أسهم و19 حالة إصلاح زراعى بقرية طمبدى بمساحة 15 قيراطا و5 أسهم .

وفى سياق آخر، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة بنقل حوالى 90 طن قمامة من أحياء وشوارع المدينة إلى المقلب الوسيط بمغاغة، بالإضافة إلى نقل 120 طن قمامة و20 طن تراكمات ومخلفات صلبة إلى المقلب العمومى بالعدوة.

وفى المنوفية تم تنفيذ 4 قرار وحدة محلية إزالة إشغالات، وفى مجال تنفيذ قرارات حماية النيل تم تنفيذ 11 قرار حماية النيل، وفى مجال تنفيذ الأحكام القضائية تم تنفيذ حكم قضائى .

وفى مجال المرافق تم ضبط 135 مخالفه متنوعة عبارة عن تحرير 15 مخالفة إشغال طريق 95 إزالة فورية، 25 حالة ضبط فورى

وفى مجال الحماية المدنية تم تحرير 7 مخالفة عدم توافر اشتراطات أمن الحريق، وفى مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 8 قضية تموينية عبارة عن 5 قضية عدم الإعلان عن الأسعار، وقضية عدم حمل شهادة صحية، وقضية حيازة سلع غذائية مجهولة المصدر، وقضية ممارسة نشاط بدون ترخيص لمحلات تجاريه .

وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 214 مخالفه مرورية متنوعة عبارة عن 4 تسليم دراجة نارية 5 توك توك بدون لوحات ورخصة قيادة وتسيير 4 سيارة، 31 مخالفة سحب متنوع، 1006 مخالفة على نموذج 125 مرور، 90 حالة تصالح فورى بإجمالى 4500 جنيه .