مرتضى منصور يرفض دخول كاميرات dmc لمباراة سموحة

رفض مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك دخول كاميرات قناة dmc لمباراة الزمالك اليوم أمام سموحة بسبب الخلافات بين رئيس الزمالك والإعلامي إبراهيم فايق .

> وتمسك مرتضي بمنع كاميرات القناة من الدخول في لقاء اليوم وأبلغ شركة برزنتيشن بهذا الأمر.

> ويواجه الزمالك اليوم، سموحة في ثاني مبارياته بالدوري العام بعد ان فاز علي النصر للتعدين في أولى مبارياته.