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ضابط عراقي: «داعش» استخدم أسلحة ثقيلة لأول مرة بمعركة الموصل

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ضابط عراقي: «داعش» استخدم أسلحة ثقيلة لأول مرة بمعركة الموصل ضابط عراقي: «داعش» استخدم أسلحة ثقيلة لأول مرة بمعركة الموصل

معركة الموصل – أرشيفية

كشف قائد في جهاز مكافحة الارهاب أن تنظيم “داعش” استخدم، ولأول مرة، اسلحة ثقيلة في معركة الموصل (شمالي العراق) لم يستخدمها في معارك سابقة.

وقال اللواء فاضل برواري، قائد المهمات الخاصة الأولى في جهاز مكافحة الاهاب، إن “تنظيم “داعش” استخدم، ولأول مرة، أسلحة ثقيلة في معارك الموصل لم يستخدمها سابقا في معارك تكريت والرمادي والفلوجة”، وفقًا لوكالة الأناضول التركية.

وأوضح ان “جهاز مكافحة الارهاب استولى خلال معركة ناحية برطلة، شرق الموصل، على مدافع 155 ودبابات كان التنظيم يستخدمها في معاركه إلا انه تركها في ساحات القتال وفر الى الموصل”.

وأضاف برواري، أنه “تم العثور ايضًا على أنفاق كبيرة تمتد بين قرية واخرى يتسلل منها عناصر “داعش”، تمكنهم من الفرار”. وكشف أن “الاسلحة الثقيلة كانت مخبأة في منازل خشية استهدافها من قبل طائرات التحالف”.

وانطلقت الحملة العسكرية لاستعادة الموصل، فجر الإثنين الماضي، وهي الأكبر منذ اجتياح “داعش”، شمالي وغربي البلاد وسيطرته على ثلث مساحة العراق في صيف 2014.

وتحظى الحملة العسكرية بغطاء جوي من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.

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