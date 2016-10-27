وزير الصحة: آلية جديدة لترقية الأطباء.. والتدريب إلزامى للحصول عليها

أصدر الدكتور أحمد عمادالدين راضى وزير الصحة والسكان، قرارًا بالقواعد التنفيذية لترقية أعضاء المهن الطبية، فى إطار الإرتقاء بمستوى الاطباء العلمى والمهنى والحرص على التدريب الطبى المستمر وتطبيقا للقرار الوزارى لقواعد الترقيات.

وأوضح الدكتور هشام عطا مساعد الوزير للتنمية البشرية والتدريب، خلال بيان صادر عن الوزارة اليوم، أن القواعد تتضمن اعتبار الدورات التدريبية والمؤتمرات التى تحدد من قبل قطاع الموارد البشرية والتدريب بوزارة الصحة أحد العناصر الملزمة لترقية اعضاء المهن الطبية، على ان يتم تطبيق هذه القواعد إعتبارا من ابريل من العام القادم.

ومن جانبه، أوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الدورات تشمل المنظمة من قبل قطاع التدريب بالوزارة ، والدورات المنظمة فى المعهد القومى للتدريب للوزارة ، والدورات المنعقدة فى الجامعات المصرية، والدورات التى تتم تحت اشراف الجمعيات العلمية أو الدولية، بالإضافة الى الدبلومات الخاصة بمكافحة العدوى والجودة والادارة من الجامعات المصرية أو الدولية.

وأضاف أنه يلتزم على المتقدمين للترقية بتسجيل بيانتهم فى النموذج الالكترونى التابع لقطاع التدريب والموارد البشرية على أن تحدث البيانات سنويا، كما يلتزم جميع اعضاء المهن الطبية التابعين للوزارة بتقديم اقرار تدريب معتمد من مديريه الصحة التابع لها ضمن الاوراق المقدمة للترقية.