وزير النقل العراقي يغادر القاهرة عقب توقيع مذكرة تعاون في مجال الطيران

غادر مطار القاهرة الدولي، كاظم الحمامي، وزير النقل العراقي، والوفد المرافق له متوجهًا إلى بلاده بعد زيارة لمصر استغرقت 5 أيام.

والتقي الحمامي – خلال زيارته لمصر – مع عدد من المسئولين المصريين، لبحث سبل دعم التعاون المشترك بين البلدين، حسبما أفاد مراسلنا.

ووقع شريف فتحي، وزير الطيران المدني، مع وزير النقل العراقي كاظم فنجان الحمامي – خلال الزيارة – مذكرة تفاهم وتعاون بين البلدين في مجال الطيران والصيانة والتدريب.

وأكد الحمامي، العلاقة التاريخية التي تربط البلدين في شتى المجالات، وخاصةً في صناعة النقل الجوي، مشيرًا إلى أن وزارة النقل العراقية تسعى دائمًا إلى تطوير منظومة الطيران المدني لديها، حيث أن هناك برامج مستقبلية سيتم تنفيذها بين البلدين في مجالات الطيران المختلفة، والاستفادة من الخبرات المصرية في إنشاء أكاديمية طيران بالعراق لتأهيل الطيارين والمراقبين الجويين، وتدريبهم لكي تحظى بمستوى الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران.

وزار وزير النقل العراقي والوفد المرافق له بزيارة ميناء الإسكندرية، حيث استمع “الحمامي”، لشرح وعرض من رئيس هيئة ميناء الإسكندرية اللواء بحري مدحت عطية، لأعمال التطوير والتحديث، والتي تتم بالميناء والخطط المستقبلية له وتعميق الغاطس لاستيعاب السفن والبواخر العملاقة.