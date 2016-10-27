اليوم.. «الجميلة» و«الشاعر» في ضيافة «معكم منى الشاذلي» على «CBC»

تستضيف الإعلامية منى الشاذلي، مقدمة برنامج “معكم منى الشاذلي”، المُذاع على فضائية “CBC”، في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم الخميس، الفنانة ياسمين صبري.

وتكشف صبري – خلال الحلقة – عن مجموعة من الأسرار الشخصية والتفاصيل المميزة، فضلًأ عن علاقاتها بالأسرة ومدى ارتباطها بمسقط رأسها مدينة الأسكندرية.

وينفرد “معكم منى الشاذلي”، بعرض تقرير مصور من داخل منزل “صبري” التي تألقت في رمضان الماضي من خلال دورها في مسلسل الأسطورة.

وتوضح صبري، تفاصيل دخولها المجال الفني، وعلافتها بالداعية مُعز مسعود.

وتكشف “صبري” – خلال اللقاء – عن كواليس خاصة عن فيلمها الأخير “جحيم في الهند”، والذي حقق أعلى الإيرادات في الفترة الماضية، وكيف تمكنت من إتقان الحديث باللغة الهندية، وتعلمها الرقص الهندي في الفيلم الذي تدور أحداثه كلها في الدولة الآسيوية.

وتتضمن الحلقة لقاء مع المذيع الكبير جمال الشاعر، حيث يتحدث عن كواليس زفاف نجلته داخل شارع المعز، موضحًا تزامن الاحتفال بالزفاف مع احتفاله بوصوله إلى سن المعاش في التليفزيون المصري.

ويسترجع “الشاعر” مجموعة من ذكرياته في التليفزيون، أهمها برنامج “أماني وأغاني”، وبرنامج “بين الناس”، وهما أحد أهم البرامج التي أنتجها التليفزيون المصري قبل نحو 20 عامًا.

وتتضمن الحلقة – فقرة أخرى – مع مجموعة من بنات الصعيد، الذين كونوا أول فعالية لتعليم الصغار فنون البالية في صعيد مصر.