وزير دفاع تركيا: مستعدين لتقديم الدعم العسكري مقابل السيطرة على الرقة

قال وزير الدفاع التركي، فكري إشيق، لقناة “تي.ار.تي خبر” اليوم الخميس، إن بلاده طلبت من الولايات المتحدة ألا تدع وحدات حماية الشعب الكردية تدخل مدينة الرقة السورية معقل تنظيم “داعش”، مضيفا أن تركيا مستعدة لتقديم الدعم العسكري في سبيل استعادة السيطرة على الرقة.

وذكر كبير القادة العسكريين الأمريكيين يوم الأربعاء، إن وحدات حماية الشعب الكردية ستشارك في قوة تهدف إلى عزل الرقة، وتعارض تركيا بشدة أي تشكيل كردي في المنطقة.

وأكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم أن العملية العسكرية التركية في شمال سوريا سوف تستهدف بعد بلدة الباب مدينتي منبج التي حررتها مؤخرا قوات يقودها الأكراد من قبضة “داعش” والرقة.