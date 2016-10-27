الحكم في دعوى «آثار الحكيم» بوقف قناة « mbc مصر» 27 نوفمبر

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من الفنانة آثار الحكيم والتى تطالب فيها بوقف قناة ” أم بى سى مصر”، وتعويضها، للحكم بجلسة ٢٧ نوفمبرالمقبل .

وكانت الفنانة آثار الحكيم أقامت دعوى قضائية طالبت فيها بوقف قناة “إم بى سى مصر” على خلفية ظهورها فى برنامج “رامز قرش البحر” فى رمضان قبل الماضى، وذلك لما سببه لها البرنامج من ترويع بدون علمها.

يذكر أن المحكمة فى وقت سابق، قررت وقف إذاعة الحلقة التى ظهرت فيها الفنانة، إلا أن القناة امتنعت عن التنفيذ .