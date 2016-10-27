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خالد النبوي يغادر إلى تونس للمشاركة في «أيام قرطاج السينمائية»

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خالد النبوي يغادر إلى تونس للمشاركة في «أيام قرطاج السينمائية» خالد النبوي يغادر إلى تونس للمشاركة في «أيام قرطاج السينمائية»

الفنان خالد النبوي – أرشيفية

غادر مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، الفنان خالد النبوي، متوجهًا إلى تونس.

وتأتي زيارة النبوي إلى تونس، للمشاركة في مهرجان “أيام قرطاج السينمائية”، الذي تنطلق فاعلياته غدًا الجمعة على المسرح البلدي بتونس العاصمة، ويستمر حتى 5 نوفمبر المقبل، حسبما أفاد مراسلنا.

وكانت إدارة مهرجان “أيام قرطاج السينمائية”، اختارت النجم خالد النبوي، ليكون ضيف شرف الدورة المقبلة من عمر المهرجان، لحضور تكريم المخرج الكبير الراحل “يوسف شاهين”، حيث إن خالد يُعد من أهم تلامذته في السينما، وكان نجمًا من نجوم أفلامه.

ومن المقرر أن يُكرم المهرجان المخرج الراحل يوسف شاهين، ويحتفي به، وبمجموعة المخرجين الذين حصلوا على جائزة التانيت الذهبي.

يذكر أن حجم المشاركة المصرية بمهرجان “أيام قرطاج السينمائية”، هي 4 أفلام مصرية، اختارتها إدارة المهرجان ففي مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، اختارت لجنة المشاهدة فيلمي “اشتباك” بطولة نيللي كريم، من إخراج محمد دياب، وفيلم “حرام الجسد” بطولة الفنانة ناهد السباعي، وإخراج خالد الحجر .

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