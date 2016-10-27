جون أنطوي يتعرض لإصابة خلال مران الأهلي

تعرض جون أنطوي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للإصابة خلال مران الفريق والذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة.

> وعلى الفور توجه خالد محمود، طبيب الفريق، إلى اللاعب للإطمئنان عليه بعدما تعرض لكدمة في وجه القدم.

> وقال الطبيب، إن الكدمة لن تؤثر على استعدادات اللاعب مع الفريق لمواجهة الاتحاد السكندري المقرر لها الأحد المقبل، ضمن الجولة السابعة بالدوري.