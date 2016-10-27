تعرض جون أنطوي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للإصابة خلال مران الفريق والذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة.
> وعلى الفور توجه خالد محمود، طبيب الفريق، إلى اللاعب للإطمئنان عليه بعدما تعرض لكدمة في وجه القدم.
> وقال الطبيب، إن الكدمة لن تؤثر على استعدادات اللاعب مع الفريق لمواجهة الاتحاد السكندري المقرر لها الأحد المقبل، ضمن الجولة السابعة بالدوري.
جون أنطوي يتعرض لإصابة خلال مران الأهلي
تعرض جون أنطوي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للإصابة خلال مران الفريق والذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة.