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طبيب الأهلي يكشف آخر تطورات إصابة نيدفيد

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طبيب الأهلي يكشف آخر تطورات إصابة نيدفيد طبيب الأهلي يكشف آخر تطورات إصابة نيدفيد

نيدفيد

الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قال إن كريم نيدفيد، لاعب الفريق، تعرض لإصابتين في مباراة بتروجت بالجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.
> أوضح طبيب الأهلي، أن الإصابة الأولى التي تعرض لها اللاعب كانت عبارة عن كدمة قوية أدت إلى وجود تجمع دموي أسفل العين اليمنى، بينما كانت الإصابة الثانية جرح قطعي في الرأس استدعى علاجه عن طريق عمل غرزتين في الرأس.
> وأكد الدكتور خالد محمود على أن حالة اللاعب مطمئنة وطبيعية، حيث أنه شارك في تدريبات الاستشفاء التي خاضها اللاعبين الأساسيين صباح اليوم الخميس.

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