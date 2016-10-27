تمكين الشباب ركيزة أساسية لنجاح حكومات المستقبل

دعا المشاركون في منتدى دبي لأفضل الممارسات الحكومية إلى ضرورة التواصل بين الحكومات والشباب وأهمية الدمج بين القطاعين الحكومي والخاص في تمكين الشباب وتقديم البرامج التدريبية وتوفير البيئة الداعمة لإبداعاتهم وإعطاء هم فرصة للتعرف على آرائهم وطموحاتهم وأحلامهم وانتقاء الجيد والأفضل منها، وتعزيز روح المبادرة والريادة وتشجيع الشباب على خوض التجارب للتعلم منها وريادة الأعمال الناجحة، كذلك تفعيل دورهم وترسيخ دورهم البناء واستثمار طاقاتهم الإبداعية في تحقيق مستقبل متميز يحلم به جميع أبناء الوطن، وتوفير البيئة المناسبة لتنشئة الأجيال القادمة وتركيز الاهتمام على تطوير وتنظيم المجتمع من خلال الاهتمام بوسائل الاتصال الحديثة التي تسهل الوصول لشريحة كبيرة من الشباب، وتوفير التنمية المستدامة للشباب ليكونوا دعامة أساسية للوطن وإعدادهم ليكونوا قياديين في المستقبل.

واختتم المنتدى «حكومة الشباب..حكومة المستقبل» الذي نظمه برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز والتابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أعماله أمس والتي استمرت يومين في مركز دبي التجاري العالمي.

ثقافة التطوع

وأكد المشاركون ضرورة نشر ثقافة العمل التطوعي لدى الشباب ، وتعزيز مفاهيم التميز الحكومي وترسيخ قواعد الإبداع والابتكار في العمل من خلال استثمار الأبحاث والدراسات الأكاديمية وربطها بالسلوكيات والمنهجيات المهنية، والربط بين قوة الشباب وسرعة الانتقال إلى المستقبل بهدف تحقيق حكومة المستقبل ، وتعزيز التعاون مع مختلف الجهات البحثية والأكاديمية بهدف ترسيخ قواعد الإبداع والابتكار في العمل، وتمكين أسس التعلم المؤسسي، وترسيخه كثقافة مؤسسية.

وأشاد عبدالله الشيباني الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي بالنجاح الذي حققه المنتدى في دورته التاسعة، وقال: إيماناً برؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى جعل إمارة دبي عاصمة التميز والإبداع في العالم، حقق المنتدى الأهداف المرجوة منه، وشهد نجاحاً منقطع النظير وحضوراً لافتاً من جميع الجهات الحكومية المحلية منها والعالمية، الأمر الذي يؤكد على أهمية دور هذا المنتدى في دعم خطط التطوير والتميز التي تنتهجها الجهات الحكومية في دبي.

وأضاف: شهد منتدى دبي لأفضل الممارسات الحكومية العديد من الفعاليات المتميزة حيث تم خلاله استعراض مجموعة من التجارب والمبادرات المحلية الرائدة والعالمية، التي تعتبر نموذجاً يقتدى في العمل الحكومي، وفي تمكين الشباب ودعمهم لكي يسهموا في بناء مستقبل الوطن، وتحويل أفكارهم الإبداعية إلى ابتكارات واختراعات متميزة، تصب في الجهود المبذولة لتحقيق مستقبل مزدهر ومشرق، مشيراً إلى أن المنتدى منصة عالمية للتميز، ومنارة للأفكار الإبداعية في أداء العمل الحكومي.

تطور

من جانبه قال الدكتور أحمد النصيرات المنسق العام لبرنامج دبي للأداء الحكومي المتميز :مازلنا نبحث عن القادم في تميز العمل الحكومي في دبي، لأن العالم بأكمله يتوقع شيئاً إبداعياً جديداً من دبي، وهذا العام جاء المنتدى ليرسخ فكرتين رئيستين هما: قوة الشباب، وسرعة الانتقال إلى المستقبل، حيث تم الربط بينهما لتحقيق حكومة المستقبل التي تتوافق مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم التي تمثلت في مبادرة مسرعات مستقبل دبي التي أطلقها سموه مؤخراً، وباتت محوراً أساسياً في العمل، بهدف مواكبة التقدّم والتطور الفريد الذي تنتظره دبي في الفترة القادمة.

وأضاف أن فريق عمل برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز بذل جهداً لافتاً ساعياً من ورائه إلى تحقيق أهداف منتدى دبي لأفضل الممارسات الحكومية، بالصورة التي يتطلع إليها حضور المنتدى ومجتمع دبي بأكمله.

وظائف المستقبل

وفي محاضرة حملت عنوان (الوظائف الافتراضية.. وظائف المستقبل) تحدث جون داسجينكسي المحاضر العالمي في مجال استشراف المستقبل من مكتب استشراف المستقبل، داعياً إلى أن نبدأ في التفكير بالمستقبل في شكل مختلف للوصول إلى تغير سريع وملموس.

واختصر داسجينسكي مقومات الحكومة المتطورة في أربع نقاط أساسية هي: توفير البيئة الخصبة للنجاح، ومهارات التعليم، والعولمة، والتكنولوجيا، لافتاً إلى وجود ثلاث حقائق لرفع مستوى الاقتصاد هي حقيقة الأعمال، وحقيقة الإنسانية، والحقيقة الاجتماعية، مضيفاً توصية مهمة هي أن الحكومة إذا أرادت رفع قدرات الشباب فعليها تحفيز الإبداع والابتكار وإطلاق العنان لمخيلتهم.

قصة نجاح

وتعرف حضور المنتدى على قصة الشاب جوردان كايسي أصغر مخترع ومبرمج لدى شركة آبل، الذي أصبح في عمر 12 عاماً واحداً من أصغر مطوري تطبيقات آي أو أس (IOS) في أوروبا، وحاوره الإعلامي خالد العامري حيث استعرض قصة نجاحه المتميزة وقال: «على العديد من الشركات العالمية أن تستثمر أموالها في دعم الشباب وتوفير مقومات وسبل الابتكار لهم»، داعياً الجهات التعليمية للنظر في مناهجها والحرص على أن تحتوي على تنمية المهارات ولا تقتصر على النمط التعليمي، كما دعا الشباب للاستفادة قدر المستطاع من أوقات فراغهم، وشرح للحضور كيفية وصوله لمرحلة الابتكار حيث إنه سمع العديد عن قصص المبدعين ودرس العديد من أبحاثهم ما ساعده على تطوير نفسه.

مشروع مشترك

واستعرضت الدكتورة منال تريم المدير التنفيذي لقطاع خدمات الرعاية الصحية الأولية في هيئة الصحة في محاضرة بعنوان المشروع الحكومي المشترك المتميز «عيادة العيون المتنقلة» لكل من هيئة الصحة بدبي وهيئة الطرق والمواصلات، ومؤسسة نور دبي، تفاصيل المشروع وقالت : «تعتبر عيادة العيون المتنقلة بالحافلة العيادة الأولى من نوعها في الإمارات ، ومنطقة الخليج، لكونها تقدم فحوصات طبية مجانية ومستدامة بما لا يقل عن 12 زيارة سنوياً داخل الدولة».

وأضافت: تبنت الشراكة بين هيئة الصحة وهيئة الطرق ومؤسسة نور دبي هذا المشروع انسجاماً مع خطة دبي 2021 في توفير خدمات مستدامة ومبتكرة في إدارة مواردها. مشيرة إلى أنّ هذا المشروع الإنساني يهدف إلى إيصال خدمات فحص العيون للمرضى في أماكنهم مجاناً في مختلف مناطق الدولة ولاسيما في المناطق الشمالية.

كما استعرضت الدكتورة تريم انطلاقة المشروع وتبلور فكرته ومراحل تطوّره وتوزيع فرق العمل والخطة التنفيذية له بالشراكة مع الجهات المعنية، إضافة إلى استعراض الخطة المستقبلية لاستدامة النتائج والتطوير المستمر للمشروع.

أكد أحمد العجمي رئيس فريق الابتكار بمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف ضمن محاضرة حملت عنوان «الجهة الراعية للإبداع»، حيث استعرض تجربة المؤسسة في رعاية الإبداع وتحقيق نتائج لافتة تمثلت في تعزيز توفر خدمات الإسعاف وفق المؤشر العالمي (مسعف لكل 100000 من السكان)، وتحقيق سرعة استجابة بلغت 4 دقائق للحالات الطارئة، إضافة إلى المساهمة في تخفيض نسبة الوفيات في الحوادث، وتقديم خدمات الرعاية الصحية الطارئة ذات الجودة العالية.

كما استعرض ممكنات الابتكار في المؤسسة وأبرزها الثقافة والبيئة الملائمة وإدارة المعرفة والمواهب والتحفيز، والقرارات والمنهجيات القيادية الداعمة للإبداع في المؤسسة، وكذلك الأنظمة الإلكترونية لحصر المهارات والمعارف والمشاركة في المؤتمرات المتخصصة محلياً عالمياً، ونشر مفهوم الإبداع في البيئات التدريبية، ونقل المعارف والتعرف على أفضل الممارسات العالمية، وذكر أبرز الجوائز المحلية والدولية التي حصدتها مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.

وشارك في جلسة حواريه للمبدعين، راشد حمدان ناصر بن عمار الغافري، وسالم محمد علي سلطان بن علي وعامر ياسين زين العابدين وأدارها الإعلامي حامد كرم

كما شارك في جلسة حوارية للمتميزين طلال أحمد عبدالقادر محمد الشنقيطي، ومريم خميس سالمين وحمدة محمد عبدالرحيم أهلي، وأحمد عبدالله يوسف الغيص ومحمد يوسف المري ، وأدارها الإعلامي إبراهيم استادي.

تحوّل ذكي

استعرض العميد خالد ناصر الرزوقي مدير الإدارة العامة للخدمات الذكية في القيادة العامة لشرطة دبي ضمن محاضرة بعنوان «الجهة الحكومية المتميزة في التحول الذكي» الخطة الاستراتيجية للتحول الذكي 2016 – 2021، حيث أكّد رؤية الإدارة العامة للخدمات الذكية في تحقيق ريادة شرطية وممارسة ابتكارية لخدمات أمنية ذكية، ورسالتها في السعي لجعل دبي المدينة الأكثر أمناً وسلامةً، بخدمات ذكية مبتكرة، وتفوق مؤسسي عالمي، وتطور حرفي وفقاً للتقنيات الحديثة في بيئة محفزة للابتكار والإبداع؛ لإسعاد المجتمع.

مبادرة الخلوة الشبابية عززت التواصل مع المسؤولين

أكد المشاركون في جلسة حملت عنوان «مجلس الشباب» أن الفجوة بين الحكومة والشباب تلاشت وأصبح الشباب يتقلدون مراكز قيادية وأصبح صوت الشباب يصل للمسؤولين من خلال حلقات العصف الذهني ومبادرة الخلوة الشبابية.

وأشار المتحدثون إلى أن الدولة بصدد إعداد علماء للتوصل إلى أبحاث في مجال تحلية المياه والطاقة المتجددة وستكون المرحلة المقبلة مرحلة الترويج والإعلان عنها.

وشارك في الجلسة سارة الأميري رئيس مجلس علماء الإمارات وفاطمة الجوكر عضو مجلس الإمارات للشباب، منسق عام مجلس دبي للشباب، والمهندس محمد الشرهان عضو مجلس رأس الخيمة للشباب، وأدار الجلسة الإعلامي محمد سالم، رئيسة مجلس علماء الإمارات.

وقالت سارة الأميري :«لدينا أساس قوي لتحفيز بيئة العلماء في مختلف القطاعات، الإمارات تمتلك جميع المقومات والأساسيات لبناء العالِم الإماراتي»، مضيفة إن الفترة السابقة كنا نعمل على مرحلة تأسيس العلماء والآن سنبدأ بالتسويق والترويج لهم.

وأضافت الأميري إن المجلس يعمل على إعداد معايير محددة للعالم الإماراتي وسيتم الإعلان عنها في بداية 2016، بناء خطة لإنشاء مجمع للعلماء والمجلس يفكر بشكل أساسي بتمكين العلماء، ونعمل على تطوير كادر في مجال علوم الفضاء، فيما أوضحت فاطمة الجوكر أن قصة الشباب في الإمارات لم تبدأ منذ تعيين وزيرة للشباب، وإنما منذ تأسيس الدولة، لافتة إلى تشكيل مجلس الإمارات للشباب كانت فكرة رائدة وفريدة من نوعها، والمجلس يضم 13 عضواً ويعمل كذراع لمجلس الوزراء ولدينا مجالس محلية تضم أكثر من 90 شاباً وشابة والدولة وفرت البيئة المحفزة للشباب.

بدوره قال محمد الشرهان إن المجالس الشبابية حلقة الوصل بين القيادة والحكومة والشباب، وخلوة الشباب التي نظمت أخيراً تضمنت جلسة عصف ذهني من الشباب وإلى الشباب بهدف توصيل آرائهم إلى أصحاب القرار، الحكومة تدعم فئة ومجالس الشباب.

الأول

حصل فيلم عطاء من القلب لهيئة المعرفة والتنمية البشرية على المركز الأول ضمن أعلى نسبة تصويت للجمهور في أفلام سينما أفضل الممارسات الحكومية، وفي المركز الثاني جاء فيلم «شمس الابتكار تسطع في دبي» لهيئة كهرباء ومياه دبي أما في المركز الثالث فقد حل فيلم «أمنكم سعادتنا» للقيادة العامة لشرطة دبي.

مشروع تقني

قال عبدالمحسن إبراهيم يونس المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات في هيئة الطرق والمواصلات بدبي في محاضرة بعنوان «المشروع التقني / الفني المتميز (تقنيات ترام دبي)" : «تعمل مؤسستنا جاهدة على توفير أقصى درجات الراحة لمستخدمي ترام دبي، مع مراعاتها التوسعات والتطور العمراني الذي تشهده إمارة دبي بصفة سريعة» مؤكداً أن المشروع سيكون علامة مضيئة في إمارة دبي.

وذكر أن أهداف المشروع تتمحور حول استخدام أحدث التقنيات في أنظمة المواصلات وتحقيق التكامل بينها، وتحقيق التناغم التام بين حركة المرور ونظام الترام، وتطبيق أعلى معايير السلامة عالمياً، إضافة إلى تكامل وسائل النقل الجماعي، وتعزيز البصمة البيئية لإمارة دبي، والمحافظة على البيئة العمرانية والبصرية للمنطقة.

رعاية

سعيد الطاير: الشباب قوة دافعة لبناء مستقبل مستدام

تحدث سعيد محمد أحمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي في هيئة كهرباء ومياه دبي، «ضمن محاضرة تناولت الجهة الحكومية المتميزة - الجهات الكبيرة»، عن رؤية القيادة الرشيدة في تفعيل دور الشباب ومشاركتهم الإيجابية في المجتمع، ودعم الهيئة لهم باعتبارهم القوة الدافعة لبناء مستقبل مستدام، وفي إطار سعيها لتحقيق رؤية الإمارات 2021 وخطة دبي 2021.

وتناول الطاير مفهوم المؤسسات المتميزة التي تتبنى مفاهيم التميز المستدام وفق استراتيجية واضحة وشاملة، وتجربة الهيئة في الفوز بجائزة الجهة الحكومية المتميزة ضمن مجموعة الجهات الكبيرة في الدورة التاسعة عشرة من جائزة برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز، من بين ست جوائز فازت بها الهيئة، إضافة إلى أكثر من 130 جائزة وشهادة محلية وإقليمية وعالمية حصدتها الهيئة خلال السنوات الثلاث الماضية.

تأهيل

محمد المري: برامج لتدريب موظفي «الإقامة» على التعامل مع ذوي الإعاقة

أكد اللواء محمد أحمد المري المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، في المحاضرة التي حملت عنوان «الجهة الحكومية الصديقة للأشخاص ذوي الإعاقة»، أنّ هذه الدائرة من أوائل الدوائر في تنظيم برامج التدريب لموظفي الواجهة الأمامية على كيفية التعامل مع ذوي الإعاقة السمعية والبصرية والعقلية والحركية، بما يتناسب مع حجم الطلب من هذه الفئة من المتعاملين بحيث يتم ضمان حضور هؤلاء الموظفين على الأقل في كل وردية عمل للتعامل مع المتعاملين من ذوي الإعاقة.

وأشار إلى أن عدد المستفيدين من مبادرة ملتقى منار الأول بلغ 180 موظفاً، وملتقى منار الثاني 200 موظف، وملتقى منار الثالث 250 موظفاً، وملتقى منار الرابع 300 موظف، مشدداً على ضرورة دمج ذوي الإعاقة مع المجتمع والتعامل معهم كأنهم أناس أسوياء، وتوفير الراحة لهم.