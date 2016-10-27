100 ألف درهم لشخصين وجوائز أخرى من " طرق دبي " أول نوفمبر

دعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي الجمهور من مختلف شرائح المجتمع إلى استخدام مختلف وسائل النقل الجماعي، التي تشمل المترو والترام والحافلات العامة ووسائل النقل البحري ومنها الباص والتاكسي المائيين وذلك في يوم المواصلات العامة، الذي يصادف الأول من نوفمبر من كل عام.

وأكّدَ عبدالله يوسف آل علي، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة رئيس لجنة يوم المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات بأن فعاليات وأنشطة هذا العام ليوم المواصلات العامة ستكون نوعية ومميزة حيث خصّصت مبلغا وقدره (100) ألف درهم لفائِزَينِ اثنين أي (50) ألف درهم لكل فائز، يتم اختياره من الجمهور الأكثر استخداما لوسائل المواصلات العامة.

ولفت آل علي إلى أن الدورة الحالية ستضم كذلك مسابقة البحث عن الكنز وهي عبارة عن اختيار (20) فريقا من مستخدمي وسائل النقل الجماعي وسيضم كل فريق من (3-5) أشخاص. وللاشتراك في المسابقة يتعيّن على كل فريق وضع استراتيجية يتم من خلالها جمع أكبر عدد من النقاط بأسرع وقت ممكن للظفر بالفوز، وسيتم اختيار ثلاثة فرق للفوز وتكريم الفائزين في حلبة دبي للتزلج في مول دبي حيث تجري المسابقات الترفيهية الأخرى في يوم المواصلات العامة. كما يتعيّن على المشتركين التقاط صور لهم وإظهار اسم المحطة في الصور.

وقال: "ستنطلق الفرق المشاركة، مثلا من محطة مترو مول الإمارات، وسيقرر كل فريق استخدام وسيلة المواصلات المناسبة، سواء كانت مترو أم حافلة، حسب الاستراتيجية الموضوعة من قبل أعضاء الفريق آخذين بنظر الاعتبار عنصري النقاط والوقت بحيث يستخدم المشاركون سبع نقاط انطلاق تمثّل سبع محطات لوسائل النقل الجماعي هي محطة مترو برجمان، محطة مترو مول الإمارات، محطة ترام مساكن شاطئ الجميرا، محطة مرسى دبي للتاكسي المائي، محطة الغبيبة للتاكسي المائي، محطة حافلات الغبيبة ومحطة ابن بطوطة للحافلات."

وأضاف آل علي بأن يوم المواصلات العامة لهذا العام 2016 سيشهد كذلك تنظيم فعاليات ترفيهية متنوعة في حلبة دبي للتزلج في مول دبي تضم مسابقات متنوعة منها مسابقة كرة القدم بين عدد من الفرق، التي سيضم كل فريق منها (3) لاعبين بالإضافة إلى فعاليات تعليمية ومسابقة تسلّق الجدار وفعاليات أخرى متنوعة. وسيتم توزيع هدايا على الجمهور من الحاضرين في مكان الحدث.

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> وتهدف مبادرة يوم المواصلات العامة إلى تعزيز دور إمارة دبي في دعم الجهود التي تسهم في تحسين البيئة، وتحقيق التنمية المستدامة، وتشجيع السكان على استخدام وسائل النقل الجماعي ورفع نسبة مستخدميها من خلال توعيتهم بامتيازات المواصلات العامة، والترويج لمنظومة النقل الجماعي الحديثة التي تقدمها الهيئة، والتي تشمل المترو والحافلات ووسائل النقل البحري، كما تهدف إلى تفعيل التكامل بين مختلف وسائل النقل، وتعزيز الدور الريادي لإمارة دبي بشكل عام وهيئة الطرق والمواصلات بشكل خاص، في مجال النهوض بالمواصلات العامة.

الجدير بالذكر أنه سيتم على هامش الاحتفال بفعاليات يوم المواصلات العامة تكريم (50) سائقا من سائقي مركبات الأجرة من شركات الامتياز العاملة تحت مظلة الهيئة، وذلك ضمن جائزة التميّز في مركبات الأجرة، التي تنظمها الهيئة سنويا لاختيار الأفضل من السائقين وشركات الامتياز، وسيجري حفل التكريم في حلبة دبي للتزلج في مول دبي.