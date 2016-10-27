دعوى قضائية ببطلان قرار وزير الشاب بحل مجلس إدارة نادي إبو سمبل

حرك محمد عبدو حسين أبو بكر رئيس نادى أبو سمبل الرياضي دعوة أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ، طالب فيها بوقف تنفيذ قرار وزير الشباب والرياضة رقم 862 لسنة 2016 بحل مجلس إدارة النادى .

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 4837 لسنه 71 قضائية كلا من وزير الشباب والرياضة ومحافظ القاهرة .

وذكرت الدعوى، أن القرار الصادر مخالف للقانون، إذ إن المادة 45 من القانون رقم 77 لسنة 1975 تنص علي " للوزير المختص أن يصدر قراراً مسببا بحل مجلس إدارة الهيئة وتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة سنه من بين أعضائها يتولي الاختصاصات المخولة لمجلس ادارتها في أحوال مخالفة القانون والنظام السياسي ، وعدم تنفيذ قرار مجلس الادارة والجمعية العمومية .