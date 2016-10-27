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تجديد حبس 5 أشخاص سرقوا 5 ملايين جنيه من "جواهرجى" بالهرم

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تجديد حبس 5 أشخاص سرقوا 5 ملايين جنيه من "جواهرجى" بالهرم تجديد حبس 5 أشخاص سرقوا 5 ملايين جنيه من "جواهرجى" بالهرم

> كتب أحمد الجعفرى

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح الهرم حبس 5 أشخاص بينهم سيدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة 5 ملايين جنيه من صاحب محل مجهورات بالهرم، واستعجلت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وكان اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بلاغًا من صاحب محل مجوهرات بالهرم أفاد فيه بقيام مجهولين بسرقة 5 ملايين جنيه من شقته الكائنة بمنطقة الهرم، وبالتحرى تبين أن حارس العقار الذى يقيم به الجواهرجى استعان بـ 4 أشخاص وتسللوا إلى شقته بعد أن شاهده يحمل حقيبتين تحتويان على مبلغ مالى كبير واستولى على النقود وفروا هاربين. 

وبإعداد كمين للمتهمين تم القبض عليهم، وضبط بحوزتهم المبلغ المسروق، وحرر المقدم عمرو حجازى رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، محضرًا بالواقعة وأخطر اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة وباشرت النيابة التحقيق.


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