بلطجية يحاولون اقتحام مدرسة بنات بشبرا الخيمة بالسنج والمطاوى

حاول مجموعة من البلطجية اقتحام مدرسة عمار بن ياسرالإعدادية بنات بمنطقة بيجام بشبرا الخيمة، وبحوزتهم أسلحة " سنج ومطاوي"، ووجد البلطجية أبواب المدرسة مغلقة، فحاولوا تسلق أسوارها.

وأكد عدد من المدرسين ل" اليوم السابع " أنه حدثت مشكلة بين طالبتين وجاءت كل طالبة بأسرتها وعدد من البلطجية للتشاجر مع بعضهم بعضا داخل المدرسة بالسنج والمطاوي وأنهم اتصلوا بشرطة النجدة لكنها لم تصلهم حتى الآن.

وناشد الأهالي اللواء مجدي عبد الغفار مدير أمن القليوبية والمقدم أحمد فاروق رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة سرعة إنقاذهم والطلاب لأنهم يعيشون الآن لحظات من الرعب والفزع