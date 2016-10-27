وكيل تعليم الأقصر يوقع بروتوكلات تعاون مع الزراعة والطب البيطرى والهلال الأحمر

وقع طه بخيت وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، اليوم الخميس، بروتوكولات تعاون مع مديريتى الزراعة والطب البيطرى وجمعية الهلال الأحمر بالأقصر، وذلك بهدف توعية طلاب وطالبات المدارس وتطوير منظومة التعليم بالمحافظة.

وتضمن البروتوكول الأول الذى تم توقيعه مع مديرية الزراعة، تنفيذ أنشطة وبرامج تهدف إلى توعية الطلاب والطالبات بكافة المراحل التعليمية، بأهمية زراعة الأسطح وزراعة النباتات العطرية والنباتات الخاصة، وطرق تخزين وتداول الخضر والفواكة لتقليل الفاقد واهمية نباتات الزينة وزراعة الحدائق العامة.

وتضمن بروتوكول التعاون مع مديرية الطب البيطرى اهمية التوعية باخطار مرض انفلونزا الطيور من خلال تنظيم ندوات ومحاضرات للتحذير من المرض والتعريف باضراره وكيفية الوقاية منه.

وتناول بروتوكول التعاون مع جمعية الهلا ل الاحمر التأكيد على ضرورة رفع الوعى الصحى والسلوكى للطلاب والطالبات وإكسابهم المها رات الاسياسية التى تساعدهم على حماية انفسهم بالاضافة إلى تعريفهم بطرق الاسعافات الاولية ،والسلامة المرورية ومواجهة الطوارئ والدور الهام للدفاع المدنى.

قال موسى عبد الله المتحدث الاعلامى لمديرية التربية والتعليم بالأقصر أن البروتوكول بدأ تنفيذه حيث تم تنظيم ندوات توعية فى عدد من المدارس وكانت البداية بمدرسة الراهبات بنات بالأقصر حيث تم عقد ندوة عن التوعية الصحية والبيئية بإشراف ادارة التربية البيئية والصحية بمديرية التعليم بالأقصر.