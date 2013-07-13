أخبار عاجلة

والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. DMC

الحلقة الرابعة من "الشك": وسيلة تستلم الثروة.. ووفاة شقيق سامية

Google+ Print
الحلقة الرابعة من "الشك": وسيلة تستلم الثروة.. ووفاة شقيق سامية الحلقة الرابعة من "الشك": وسيلة تستلم الثروة.. ووفاة شقيق سامية

كتب : محمد أبوضيف منذ 6 دقائق

شهدت أحداث الحلقة "الرابعة" من مسلسل "الشك" قيام وسيلة ، التي تلعب دورها الفنانة مي عز الدين، وزوجها جلال، الذي يقوم بدوره نضال الشافعي، بمقابلة المحامي فايق غالب، والتوقيع على استلام ثروة قاصد خير،وهو ما أصاب العائلة بصدمة كبيرة، وبخاصة أشقائها، الذين اعتبروا ذلك إثبات لخيانة والدتها مدام سامية، والتي تقوم بدورها الفنانة رغدة، فيما رفضت سامية محاولات فايق المحامي إقناعها باستلام الجزء الخاص بها، من ثروة قاصد خير.

كما شهدت أحداث الحلقة، وفاة إبراهيم، شقيق مدام سامية، إثر احتراق شقة زوجته الثانية، واكتشاف زوجته الأولى، والتي تقوم بدورها الفنانة صابرين، باكتشاف زواجه بغير علمها.

مسلسل "الشك"، بطولة مي عز الدين، ورغدة، ريم البارودى، وهبة مجدي، ونضال الشافعي، ومكسيم خليل، وحجاج عبد العظيم، والمذيعة ريهام سعيد، وأحمد عصام، ومن تأليف أحمد محمود أبو زيد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - أحمد الطاهري الكاتب الصحفي: جماعة الإخوان يتاجرون بصور النشطاء في الولايات المتحدة

مساء dmc - أحمد الطاهري الكاتب الصحفي: جماعة الإخوان يتاجرون بصور النشطاء في الولايات المتحدة

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة: إجمالي استثمارات الولات المتحدة في مصر بلغت 23 مليار دولار

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة: إجمالي استثمارات الولات المتحدة في مصر بلغت 23 مليار دولار

مساء dmc - سفير مصر بواشنطن: هناك تقدم إيجابي للموقف الأمريكي تجاه القضية الفلسطينية

مساء dmc - سفير مصر بواشنطن: هناك تقدم إيجابي للموقف الأمريكي تجاه القضية الفلسطينية