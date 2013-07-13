الحلقة الرابعة من "الشك": وسيلة تستلم الثروة.. ووفاة شقيق سامية

كتب : محمد أبوضيف منذ 6 دقائق

شهدت أحداث الحلقة "الرابعة" من مسلسل "الشك" قيام وسيلة ، التي تلعب دورها الفنانة مي عز الدين، وزوجها جلال، الذي يقوم بدوره نضال الشافعي، بمقابلة المحامي فايق غالب، والتوقيع على استلام ثروة قاصد خير،وهو ما أصاب العائلة بصدمة كبيرة، وبخاصة أشقائها، الذين اعتبروا ذلك إثبات لخيانة والدتها مدام سامية، والتي تقوم بدورها الفنانة رغدة، فيما رفضت سامية محاولات فايق المحامي إقناعها باستلام الجزء الخاص بها، من ثروة قاصد خير.

كما شهدت أحداث الحلقة، وفاة إبراهيم، شقيق مدام سامية، إثر احتراق شقة زوجته الثانية، واكتشاف زوجته الأولى، والتي تقوم بدورها الفنانة صابرين، باكتشاف زواجه بغير علمها.

مسلسل "الشك"، بطولة مي عز الدين، ورغدة، ريم البارودى، وهبة مجدي، ونضال الشافعي، ومكسيم خليل، وحجاج عبد العظيم، والمذيعة ريهام سعيد، وأحمد عصام، ومن تأليف أحمد محمود أبو زيد.