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مدير أمن الشرقية :مباحث التموين ضبطت 688 طن أرز وسكر في 27 يوم

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مدير أمن الشرقية :مباحث التموين ضبطت 688 طن أرز وسكر في 27 يوم مدير أمن الشرقية :مباحث التموين ضبطت 688 طن أرز وسكر في 27 يوم

>الشرقية - فتحية الديب

قال اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، أن مباحث بالمديرية، تمكنت بداية من شهر أكتوبر الجاري، من ضبط 688 طن سكر وأرز ، وجاءت المضبوطات كالتالى :" 433 طن أرز ، و 235 طن سكر" ما بين مخازن بدون ترخيص وسلع مجهولة المصدر وحجب سلع عن البيع .

وأضاف" طبلية" في تصريح صحفي خاص لـ" اليوم السابع" أنه شدد علي ضباط مباحث التموين ضرورة تكثيف الحملات اليومية، بمختلف مراكز المحافظة، للضرب بيد من حديد علي أيدي التجار الذين يتلاعبون بقوت المواطنين، ويقوموا بحجب السلع عن المواطنين بهدف بيعها بالسوق السوداء.

وأشار "طبلية" أنه اجتمع بعدد من كبار تجار الجملة، بمحافظة الشرقية، بمكتبه بحضور التموين، والمباحث، واتفق التجار علي عرض سلع غدائية بأسعار مخفضة للمواطنين، بالتنسيق مع مديرية الأمن .

 


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