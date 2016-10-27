آليات الاحتلال الإسرائيلى تتوغل شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة

توغلت عدة آليات عسكرية إسرائيلية اليوم الخميس، داخل أراضى الفلسطينيين الزراعية شرق مخيم البريج، وسط قطاع غزة، لليوم الثانى على التوالى، وسط إطلاق نار وقنابل دخانية.

وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فإن 7 آليات عسكرية إسرائيلية، تضم ثلاث جرافات، وأربع دبابات انطلقت من مواقع "المدرسة" العسكرى الجاثم على الشريط الحدودى شرق المخيم، وتوغلت لمسافة تزيد عن 150 مترا فى أراضى الفلسطينيين الزراعية شرق (البريج).

وأشار إلى أن جرافات الاحتلال قامت بأعمال تجريف فى الأراضى الزراعية، ووضعت سواتر ترابية فى المنطقة المستهدفة، وسط إطلاق نار وقنابل دخانية، إضافة إلى تحليق لطائرات استطلاع فى أجواء المنطقة.

وتتعمد آليات الاحتلال العسكرية الضخمة التوغل بين الحين والأخر داخل أراضى الفلسطينيين القريبة من الحدود شمال وشرق القطاع، وتحرم المزارعين من الوصول إليها لزراعتها.