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أمريكا تعرب عن قلقها من محاولات «داعش» التوسع فى أفغانستان

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أمريكا تعرب عن قلقها من محاولات «داعش» التوسع فى أفغانستان أمريكا تعرب عن قلقها من محاولات «داعش» التوسع فى أفغانستان

جون كيربي

أعربت الخارجية الأمريكية عن قلقها حيال محاولات تنظيم “داعش” الإرهابي لتوسيع مناطق تواجده فى أفغانستان.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية جون كيربي- وفق ما نقلته وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية اليوم الخميس، أنه “لا يخفى على أحد أننا لطالما تساورنا المخاوف حيال تطلع داعش أن يكون لها تواجد هناك أفغانستان”.

وجاءت تصريحات كيربي فى معرض تعقيبه على أحدث مذبحة أسفرت عن مقتل عشرات المدنيين فى إقليم غور الغربي، إذ وردت مزاعم حول تورط موالين لـ”داعش” فى هذا الحادث.

وأشار المتحدث الأمريكي إلى أن الرئيس الأفغاني أشرف عبد الغني يتحدث عن هذا الأمر منذ ما يقرب من العام ونصف أو العامين، كما يتحدث القادة العسكريون الأمريكيون فى أفغانستان عن الأمر نفسه.

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