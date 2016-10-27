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حبس طبيب أسنان وطالب 15 يوماً بتهمة التحريض على التظاهر فى 11 توفمبر

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حبس طبيب أسنان وطالب 15 يوماً بتهمة التحريض على التظاهر فى 11 توفمبر حبس طبيب أسنان وطالب 15 يوماً بتهمة التحريض على التظاهر فى 11 توفمبر

> كتبت ندى سليم

قررت نيابة شرق القاهرة الكلية برئاسة المستشار إبراهيم صالح،  المحامى العام الأول، حبس اثنين من المتورطين في الحشد لتظاهرات 11 نوفمبر المقبل، 15 يوماً.

 

وكانت الأجهزة الأمنية ضبطت كل من "عمر. ع 25 عام"، طبيب  اسنان مقيم بمحافظة قنا، و "أحمد.م" 23 عاما، طالب بكلية الطب جامعة الزقازيق، مقيم بمحافظة الشرقية،  وضبطت بحوزة الأول 44 منشور قبل تورزيعها  بالقرب من محطة السكة الحديد بالمحافظة، بينما تم ضبط الثاني وبحوزته 90 منشور، تحتوي على شعارات تحريضية ضد مؤسسات الدولة، وتدعو للتظاهر في دعوات 11 نوفمبر المقبل. 

 


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