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السجن 10 سنوات لتاجر أدار ورشة لتصليح وصناعة الأسلحة والذخيرة بإمبابة

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السجن 10 سنوات لتاجر أدار ورشة لتصليح وصناعة الأسلحة والذخيرة بإمبابة السجن 10 سنوات لتاجر أدار ورشة لتصليح وصناعة الأسلحة والذخيرة بإمبابة

> كتب أحمد الجعفرى

قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد عبد اللطيف مسعود وعضوية المستشارين محمد إمام وطلبة فوزى شلبى ونادر طاهر، بالسجن المشدد 10 سنوات لتاجر يدعى "محمد.أ.ع.خ" الشهير بـ"ميمى"، لاتهامه بحيازة أسلحة نارية وذخائرة بدائرة قسم شرطة إمبابة، ومصادرة المضبوطات.

 

وكانت تحقيقات النيابة العامة بشمال الجيزة كشفت قيام المتهم بحيازة سلاح نارى، فضلاً عن إدارته ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والذخيرة وتصليحها بدون ترخيص.

 وضبط المتهم حال حيازته السلاح المضبوط، وأدوات يستخدمها فى تصليح وصناعة الإسلحة النارية التى تنوعت بين فرد وبنادق خرطوش.

 

 

 


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