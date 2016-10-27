بالفيديو.. وزير الداخلية: مصر تتعرض لمخطط إرهابي ضخم وهناك جهود لمكافحته

أكد اللواء مجدي عبد الغفّار وزير الداخلية، أن مصر تتعرض إلي مخطط إرهابي ضخم جدًا، ويجب تكاتف جميع الجهود لمجابهته.

وأوضح عبد الغفار، خلال مشاركته في ورشة “نموذج الدولة المصرية” بالمؤتمر الشبابي الأول بشرم الشيخ الخميس، أن العمليات الإرهابية تكلف الدولة أعباء كثيرة، ويحب أن تستشعر أجهزة الدولة بدعم من كافة أطياف الدولة، بما يوازي حجم المجهودات والتضحيات المبذولة،.

وأشار وزير الداخلية إلى أن لجهاز الأمنى قدم منذ 2011 وحتى الآن أكثر من 850 شهيدًا و20 ألف مصاب دفاعًا عن الوطن وما زال صامدًا ويقوم بدوره الوطني، مطالبا بالدعم الشعبي ومساندة رجال الشرطة في أداء دورهم المنوط بهم.