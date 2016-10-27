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ضابط أمريكي يعلن مقتل المئات من «داعش» في الموصل

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ضابط أمريكي يعلن مقتل المئات من «داعش» في الموصل ضابط أمريكي يعلن مقتل المئات من «داعش» في الموصل

معركة الموصل – أرشيفية

أعلن ضابط أمريكي يحمل رتبة فريق أول، الخميس، أن 800 إلى 900 من مسلحي تنظيم “داعش” قتلوا منذ أن بدأت القوات العراقية بمساندة التحالف الدولي عملية استعادة الموصل في 17 اكتوبر الجاري.

وقال الفريق أول جوزف فوتيل، رئيس القيادة الأمريكية الوسطى في مقابلة مع “فرانس برس”: “نقدر أنهم قتلوا على الأرجح 800 إلى 900 مقاتل من تنظيم “داعش” خلال أسبوع ونصف الأسبوع من عملية استعادة الموصل”.

وأطلق الجيش العراقي، بمساندة التحالف الدولي ضد “داعش”، عملية عسكرية لاستعادة الموصل من التنظيم المتشدد في 17 أكتوبر الجاري، مما أدى إلى هروب أفراد التنظيم من عدد من المناطق، فيما لا تزال العمليات العسكرية مستمرة.

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