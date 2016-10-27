ننشر أمر إحالة القيادى الإخوانى محمد كمال و52 آخرين إلى المحاكمة

ينشر" اليوم السابع" أمر إحالة القيادى الإخوانى محمد كمال المتوفى فى تبادل إطلاق النار مع قوات الأمن اثناء محاولة القبض عليه و 52 متهما آخرين من خلايا اللجان النوعية لجماعة الإخوان، فى القضية رقم 185 لسنة 2016، إلى المحكمة العسكرية.

وضمت قائمة المتهمين كلا من، القيادى الإخوانى محمد كمال، و عرفة على محمد على، و اسامة فكرى عباس، و بسام محمد سليمان، وسيد أبا الحسن محمد، وأمير محمد عبد السيد، وكريم صادق سعد، وأسامة مصطفى محمد، ومصطفى صلاح الدين همام، والسيد محمد السيد، وصفوت إبراهيم أحمد، ومحمد عبد الحكم على، وصلاح محمد بسطاوى، محمد شكرى ابراهيم، رجب منصور محمد، ومحمد على أنور ، ويوسف السيد فرج، وإبراهيم محمد العزب، وأحمد محمد عبد الله، وعامر مصطفى حسن، وعلى حسن على، وعبد الله رأفت أحمد، وعبد الرحمن رأفت أحمد،و محمد هشام سيف الدين، والسيد إبراهيم محمد، واحمد رضا نصر، ومحمد بسيونى عطية، وبلال أحمد حسين، ومحمد خالد محمد، وإسلام أحمد خميس، وعبد الرحمن شكرى إبراهيم، وعبد المؤمن نصر قطب، وأحمد مصطفى عبيد، ومحمد أحمد محمد، ووائل حامد جابر، وأنس مجدى منير، ويوسف نجاح الدين، ويحيي عبد المنعم محمد، ومحمود إسماعيل على ، وعبد الرحمن على عبد العظيم، وإسلام محمد السيد خلاف، وأحمد الشحات هاشم، وحسام حسن حسين،وأدهم أيمن على، ومحمد على توفيق.

وجاءت الاتهامات فى أمر الإحالة، بأن المتهمين من الأول وحتى الرابع عشر أسسوا على خلاف أحكام القانون عصابة مسلحة كان الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والإعتداء على الحرية الشخصية والحقوق العامة للمواطينين وغيرها من الحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون واستهداف أفراد الشرطة والجيش، والإعتداء على الأماكن والمرافق العامة وتولى المتهمين قيادتها تحت مسمي العمليات النوعية، واتخذوا من الإرهاب وسيلة لتنفيذ وتحقيق اغراضهم.

كما كشفت التحقيقات أن القيادى الإخوانى محمد كمال و13 متهم آخرين أمدوا الخلية الإرهابية بمعونات مادية ومالية، كما تولوا توفير مقرات تنظيمية وأموال وسيارات ومعلومات لتحقيق أغراض جماعة الإخوان،

ووجهت النيابة اتهامات لباقى المتهمين بالانضمام لجماعة مسلحة وتلقيهم تدريبات على الأسلحة والذخيرة وزرع المفرقعات ورصد الأهداف لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن.

وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بإقتحام جراج شركة العامرية للبترول، والإعتداء على افراد الأمن المكلفين بأمينه وتهديهم بالإسلحة النارية، واشعال النيران فى عدد من السيارات المتواجدة بالجراج.