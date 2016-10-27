دعوى تطالب المركزى للمحاسبات تقديم نسخة من الموازنة العامة

أقام أسامة محمد عبد الحكيم دياب، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، والتى يطالب خلالها بإلزام الجهاز المركزى للمحاسبات باعطائه نسخة من الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة، و نسخة من التقارير الصادرة من الجهاز عن السنوات المالية منذ ٢٠١١ حتى ٢٠١٤ وذلك عن الحساب الختامى للموازنة العزمة للدولة.

واختصمت الدعوى رقم ٥١٢٧ لسنة ٧١ ق، كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، وذكرت الدعوى أن مقيمها طالب باحث في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في أحد جامعات " بلجيكا" وتقدم بطلب للاستعانة بتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات في الأغراض البحثية، مستندا على أن حرية تداول المعلومات مكفولة للجميع.