نيابة المحلة تحقق مع تاجر حجب 100طن أرز شعير عن التداول لرفع سعره

يباشر أحمد نجيب رئيس نيابة مركز المحلة بمحافظة الغربية، التحقيقات مع "جميل.س.ا" تاجر، مقيم قرية دخميس بعد ضبطه لقيامه بحجب 100 طن أرز شعير عن التداول لرفع أسعاره وبيعه بأسعار مرتفعة.

وتلقى اللواء حسام خليفة مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد أحمد الخواجة مدير إدارة البحث الجنائى بتمكن المقدم حسام الغريب رئيس قسم مباحث التموين بالمحلة، يفيد بضبط المتهم جميل س ا ا تاجر - مقيم بقرية دخميس – مركز المحلة لقيامه بتجميع كميات كبيرة من الأرز الشعير بقصد حجبه وحبسه عن التداول لرفع أسعاره وتحقيق أرباح طائلة دون وجه حق وبحوزته 100 طن أرز شعير فى المحضر 57692 جنح مركز المحلة 2016.