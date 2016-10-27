أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - النائبة / أنيسة حسونة ... تعلمت من د/ مجدي يعقوب الدقة والإلتزام " المواعيد مقدسة " -
السفيرة عزيزة - النائبة / أنيسة حسونة ... تجربتي مع د/ مجدي يعقوب كانت تجربة ثرية جداً -
قبل موقعة "الأبطال".. أجمل صور مشجعات يوفنتوس وبرشلونة -
إصابة مجند برصاص تكفيريين جنوب العريش -
الجيش العراقي: تنظيم الدولة الإسلامية يسيطر على أقل من سبعة في المئة من العراق -
مجموعة السبع ترفض فرض عقوبات على روسيا بعد "الهجوم الكيمياوي" في سوريا -
السيسى يبحث التعاون بمجالات الغذاء والثروة الحيوانية مع وزير الزراعة الألماني -
تعرف على أهم اختصاصات المجلس الأعلى وهيئتي الصحافة والإعلام" (فيديوجراف) -
السفيرة عزيزة - أنيسة حسونة :الإعلام وظيفته أن يشجع مفاهيم الإستنارة "دعونا نحترم المساحات" -
السفيرة عزيزة - النائبة / أنيسة حسونة ... ماذا قالت لأحفادها عندما سألوها عن التفجير الإرهابي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

نيابة المحلة تحقق مع تاجر حجب 100طن أرز شعير عن التداول لرفع سعره

Google+ Print
نيابة المحلة تحقق مع تاجر حجب 100طن أرز شعير عن التداول لرفع سعره نيابة المحلة تحقق مع تاجر حجب 100طن أرز شعير عن التداول لرفع سعره

>الغربية – مصطفى عادل

يباشر أحمد نجيب رئيس نيابة مركز المحلة بمحافظة الغربية، التحقيقات مع "جميل.س.ا" تاجر، مقيم قرية دخميس بعد ضبطه لقيامه بحجب 100 طن أرز شعير عن التداول لرفع أسعاره وبيعه بأسعار مرتفعة.

 

وتلقى اللواء حسام خليفة مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد أحمد الخواجة مدير إدارة البحث الجنائى بتمكن المقدم حسام الغريب رئيس قسم مباحث بالمحلة، يفيد بضبط المتهم جميل س ا ا تاجر - مقيم بقرية دخميس – مركز المحلة لقيامه بتجميع كميات كبيرة من الأرز الشعير بقصد حجبه وحبسه عن التداول لرفع أسعاره وتحقيق أرباح طائلة دون وجه حق وبحوزته 100 طن أرز شعير فى المحضر 57692 جنح مركز المحلة 2016.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بقالو التموين يرفضون استلام حصص الأرز الهندي: «الناس بتشتكي منه»

بقالو التموين يرفضون استلام حصص الأرز الهندي: «الناس بتشتكي منه»

الزراعة: طوارئ بمديريات الطب البيطري.. وطرح 25 طن أسماك بمنافذ التموين

الزراعة: طوارئ بمديريات الطب البيطري.. وطرح 25 طن أسماك بمنافذ التموين

نشر رابط موقع تحديث بيانات البطاقات التموينية لـ 19 مليون مواطن والخطوات التفصيلية لتجنب إيقافها

نشر رابط موقع تحديث بيانات البطاقات التموينية لـ 19 مليون مواطن والخطوات التفصيلية لتجنب إيقافها

بالصور- "مصراوي" يوضح خطوات تحديث البطاقات التموينية إلكترونياً

بالصور- "مصراوي" يوضح خطوات تحديث البطاقات التموينية إلكترونياً